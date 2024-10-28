Nintendo против Palworld: что грозит авторам «Покемонов с пушками»?

Nintendo все-таки собирается судиться с авторами Palworld — «Покемонов с пушками». Проект студии Pocketpair быстро стал одним из самых успешных релизов 2024 года, но теперь будущее IP находится под большим вопросом. Портал PC Gamer рассказал о долгой истории юридических битв Nintendo и том, почему компания почти никогда не проигрывает в суде.

© Nintendo

Серкан Тото, CEO японской консалтинговой фирмы Kantan Games, в комментарии изданию GamesRadar сказал, что «Nintendo подала иск с мыслью, что она выиграет. И, к сожалению, оглядываясь на прошлые прецеденты, велика вероятность, что она действительно выиграет».

На Западе достаточно тяжело следить за спецификой судебных тяжб Nintendo в Японии. Однако некоторые истории все-таки преодолевают языковой барьер: например, иск 2018 года против мобильного разработчика Colopl, затрагивавший виртуальные джойстики и экран подтверждения режима сна. Он закончился присуждением Nintendo компенсации в размере 3,3 млрд йен — примерно $23 млн по сегодняшнему курсу.

Информация о патентных судебных делах в Японии труднодоступна за рубежом, а официальный сайт Nintendo, где компания заявила о подаче иска против Pocketpair, переводит лишь некоторые пресс-релизы на английский язык. Но о действиях Nintendo в американском правовом поле известно достаточно, чтобы сделать вывод, что компания крайне заинтересована в защите своей интеллектуальной собственности.

Пожалуй, лучше всего юридическую стратегию Nintendo можно описать словом «мстительная» — и даже оно будет довольно мягким. Издатель еще с 1980-х не стесняется пользоваться судебными исками как формой ответного удара. В 1989 году Nintendo не смогла добиться запрета на прокат видеоигр, но нашла другой способ ответить прокатным магазинам. Nintendo засудила крупную сеть Blockbuster за фотокопирование инструкций к играм, причем стороны договорились в досудебном порядке. А Blockbuster пришлось создавать собственные инструкции, чтобы избежать дальнейших исков.

Нынешняя Nintendo уже долгое время ведет войну против «нарушений копирайта» в Сети. YouTube-блогеры прошли через годы масштабных кампаний по выдаче страйков из-за кадров из игр Nintendo и музыки. Архивы ROM-файлов, дистрибьюторы взломанных консолей и разработчики эмуляторов, получившие немало «писем счастья» от компании, тоже начали чаще попадать в суд, потому что Nintendo поднимает свое стремление уничтожить пиратство до высших инстанций. И, чаще всего, компания добивается своего.

Некоторым ответчикам, вроде Серджио Морено, бывшего продавца модифицированного железа для Switch, получили судебные запреты на свою деятельность. Других обязали выплатить штрафы: в случае Джейкоба и Кристиана Матиасов, державших ROM-архив с играми Nintendo, размер штрафа превысил $12 млн.

Однако жертвой самого жестокого иска по авторским правам Nintendo стал Гэри Баузер: канадской программист, связанный с командой хакеров Team-Xecuter. 54-летний мужчина, признавший свою вину во «взломе технологических методов защиты», получил штраф в размере $14,5 млн. По словам самого Баузера, так Nintendo «намекнула» другим потенциальным нарушителям на вероятные последствия их действий.

До того, как Pocketpair попала в прицел юристов Nintendo, последним крупным разбирательством была битва против эмуляторов Switch — месть за утечку Tears of the Kingdom. Сначала Nintendo выдавала DMCA репозиториям на Github, на которые опирались эмуляторы, а затем принялась и за самих разработчиков. В феврале 2024 компания подала иск против Tropic Haze LLC (авторов эмулятора Yuzu) — якобы их продукт помогал обойти проприетарные методы шифрования Nintendo.

В течение недели разбирательство завершилось вердиктом в пользу Nintendo. Разработчиков Yuzu вынудили закрыть проект и выплатить компенсацию в размере $2,4 млн. Под раздачу также попал эмулятор Nintendo 3DS под названием Citra. Решение было таким быстрым, словно Nintendo потратила год на приготовления — чтобы иск гарантированно не промахнулся.

Конечно, Nintendo не всемогуща. Она не может выиграть в суде, просто подав иск. Но, если судить по прошлым инцидентам, компания наверняка потратила восемь месяцев, прошедших с релиза Palworld, на подготовку к судебной тяжбе.