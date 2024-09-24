GreedFall 2 вышла в раннем доступе в Steam

Студия Spiders и издательство Nacon выпустили в ранний доступ Steam ролевую игру GreedFall II: The Dying World. В честь этого издатель выпустил новый трейлер, показывающий красоты мира игры и героев, которым предстоит дать отпор многочисленным врагам.

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Действие новинки разворачивается за три года до оригинальной Greedfall. Герой, житель острова Тир-Фарди, попадает на континент, где между народами царит напряжение и другие проблемы. Персонажу нужно найти способ вернуться домой и разобраться с человеком, который похищает его в начале игры.

Пользователям предстоит исследовать мир, наполненный как пещерами с лесами, так и различными поселениями. Со временем герой всё больше начинает погружаться в «разборки» местных фракций, поэтому постепенно игрокам придётся занять какую-то сторону в разных конфликтах.

Проходить игру разрешат разными способами — с упором на дипломатию, торговлю, стелс и так далее. В поисках подсказок на локациях помогут компаньоны и специальное «чутьё», а ещё герой может создавать разные инструменты.

Полноценный релиз GreedFall 2: The Dying World состоится в 2025 году. Ранее разработчики показали геймплейный трейлер, а также заявили, что на решение о выходе в раннем доступе повлиял успех Baldurʼs Gate 3. К слову, актёр Астарион из BG3 озвучит одного из героев грядущей новинки.