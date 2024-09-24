В Warhammer 40,000: Rogue Trader добавят режим для хардкорных игроков

Студия Owlcat Games анонсировала бесплатный контент для ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader. Речь идет о хардкорном режиме «Мрачная Тьма», который появился в RPG одновременно с выходом дополнения Void Shadows.

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В этом режиме у игрока есть лишь одно сохранение, которое обновляется автоматически каждый раз при выходе из игры. Здесь нет вторых шансов — остаётся лишь смириться с последствиями всех своих решений и ошибок. Стоит отряду Вольного Торговца или его пустотному кораблю погибнуть в бою — и приключение во Мрачной тьме будет окончено. Из описания режима в Steam

Дополнение Void Shadows выйдет уже сегодня, 24 сентября, так что и новый режим появится в игре уже совсем скоро.

Warhammer 40,000: Rogue Trader доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.