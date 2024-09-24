Почему Nintendo забраковала процессор AMD для долгожданной Switch 2

По слухам, Nintendo отказалась от процессора AMD для своей долгожданной консоли Switch 2 из-за недостаточной производительности и энергоэффективности в портативном режиме.

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Согласно информации, распространенной источниками, AMD предложила чип, который в режиме энергопотребления на 5 Вт не обеспечивал необходимую мощность.

Компания хотела, чтобы консоль работала на 15 Вт для достижения показателей, соответствующих новому поколению, но Nintendo не была готова пойти на такие компромиссы, так как это требовало бы более тяжелой батареи.

В итоге чип NVIDIA показал ту же мощность при лучшей эффективности и на более дешевой технологии, что было решающим фактором для снижения стоимости производства консоли.

Одним из ключевых аспектов новой Switch 2 станет улучшенное время автономной работы.

Ожидается, что батарея будет иметь емкость около 20 Вт-ч, что немного больше, чем у оригинальной Switch, но при этом система будет потреблять значительно меньше энергии в портативном режиме, обеспечивая лучшую автономность.