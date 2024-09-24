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Sony покажет более 20 игр на стриме State of Play уже 25 сентября

Компания Sony анонсировала очередной State of Play — трансляцию, посвящённую будущим видеоиграм для шлема виртуальной реальности PlayStation VR2 и консоли PlayStation 5. Она состоится уже 25 сентября в 1:00 мск, следить за трансляцией можно будет на YouTube и Twitch-каналах бренда.

Sony покажет более 20 игр на стриме State of Play
© Чемпионат.com

Сам стрим продлится примерно 30 минут — за этот срок игрокам представят более 20 игр. Среди них будут уже анонсированные проекты, однако могут быть и мировые премьеры. Вполне возможно, геймеров ждут некие сюрпризы, а также даты выхода ожидаемых проектов.

Новый State of Play пройдёт спустя две недели после анонса PlayStation 5 Pro — самой мощной консоли в истории. Её продажи стартуют в начале ноября по рекомендуемой цене в $ 699.

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