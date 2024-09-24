Как перевозить нефть в Frostpunk 2: инструкция

Нефть в Frostpunk 2 нельзя использовать просто так: сначала ее нужно добыть, а затем — перевезти в город. Процесс не очень сложный, но для него нужно найти конкретную иконку, которая может легко затеряться в интерфейсе. Портал PC Gamer рассказал, как наладить трансфер ресурсов в Frostpunk 2.

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В Frostpunk 2 ваш стартовый город — не единственный. По мере исследования ледяных пустошей вы рано или поздно найдете залежи нефти и других ресурсов. Обычно они находятся в поселениях, где можно настроить автоматизированную, одностороннюю линию снабжения назад в город, но некоторые локации можно и колонизировать. А это означает строительство генератора, планирование районов и все то же самое, что происходит в столице — просто в меньших масштабах.

Передавать ресурсы между колонией и городом достаточно просто. Посмотрите в правый верхний угол экрана, под индикатором прогноза погода. Прямо рядом со значком экспедиций располагаются иконки колоний.

Двойное нажатие на иконку колонии перенесет камеру в локацию. Одиночное нажатие откроет простенькое меню, где будет два значка: коробка со стрелками и человечки со стрелками. Нажмите на кнопку с коробками — на экране появится отдельное окно с ползунками, позволяющее настроить, какие ресурсы и в каком количестве вы хотите переместить между колонией и городом. Из доступных опций — уголь, нефть, пища, материалы и товары. Значок с человечками позволяет переносить рабочую силу аналогичным образом.

Если вы только проложили дорогу между колонией и городом, желательно сразу изучить технологию канатных дорог — они позволят транспортировать ресурсы гораздо быстрее. Правда, вместительность дороги не бесконечна, а значит, вы не сможете перенести все и сразу. Если вы перегрузите транспорт, то опция будет окрашена в серый цвет, пока вы не снизите нагрузку.

Еще один момент. С наступлением бури перемещение ресурсов между стандартными поселениями встанет на паузу, однако автоматизированные колонии продолжат поставлять ресурсы и людей вне зависимости от погоды.