Массовый исход из Annapurna Interactive: что произошло и причем тут Remedy

На прошлой неделе издание Bloomberg заявило, что 25 человек, составлявших полный штат издательства Annapurna Interactive, покинули компанию по собственному желанию. Но что могло привести к такому массовому исходу из успешной, казалось бы, компании? Портал IGN поговорил с инсайдерами и подготовил хронологию событий.

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Истоки произошедшего в Annapurna — в исторической структуре руководства компании. Annapurna Interactive изначально была создана как игровое подразделение Annapurna Pictures, созданной кинопродюсером и миллиардером Меган Эллисон в 2011. Игровой филиал появился в 2016 году и сразу привлек штат опытных сотрудников, преимущественно бывших менеджеров Sony. Среди них были креативный директор Нейтан Гэри, исполнительный продюсер Дебора Марс и продюсер Гектор Санчез — они заняли руководящие должности. Последний покинул свой пост три года спустя, после чего на его место пришел со-основатель Capybara Games Нейтан Велла.

Annapurna Pictures, та часть компании, что отвечает за кино, неоднократно сталкивалась с проблемами. В 2018 году она потеряла так много денег, что исправлять положение пришлось отцу Меган Эллисон. На протяжении следующего года фирма была на грани банкротства, из-за чего темпы выпуска фильмов и ТВ-шоу сильно замедлились. По информации издания Variety, Эллисон практически полностью исчезла из публичного поля, оставив дела в период пандемии своим подчиненным. А в 2021-м она вновь напомнила о себе, назначив Гэри президентом всей Annapurna. Марс и Велла совместно стали руководителями Interactive.

После этого турбулентного периода Annapurna Interactive продолжила расти благодаря хитовым проектам, от Stray до Outer Wilds, What Remains of Edith Finch и Cocoon. Хотя компания настаивает, что с Annapurna Pictures все в порядке, и что фильмы/сериалы были более прибыльнми, чем игры, инсайдеры возражают. По мнению одного источника, Гэри провел спорную работу в роли руководителя Pictures. Он якобы оттянул ресурсы от кино, из-за чего компания преимущественно сфокусировалась на играх.

До марта 2024 года работа в Annapurna Interactive шла своим чередом, но затем сотрудников внезапно уведомили о кадровых перестановках. Эллисон вновь назначила Гэри на должность руководителя Interactive и параллельно сократила Джеймса Мэзи — человека, которого он поднял до поста административного директора.

Проблема в том, что Гэри в тот же момент покинул компанию. Как утверждает Annapurna, по своему желанию, из-за сокращения административного директора. Но источники говорят, что сотрудникам заявили, якобы Гэри и Мэзи уволили одновременно. Внутри издательства поднялись протестные настроения, вылившиеся в уход части людей, включая как минимум одного руководителя.

Меган Эллисон заявила, что хотела бы сохранить состав команды. В следующие недели все уволенные (и уволившиеся) сотрудники вернулись, после чего начались переговоры о будущем компании. Примерный план был следующим: Гэри и сотрудники Annapurna Interactive хотели стать новой компанией под названием Verset. Право собственности было бы разделено между Annapurna и руководством Verset. Новая сущность занималась бы всеми уже подписанными игровыми проектами Annapurna Interactive; разделение выручки было бы в пользу Annapurna. Кроме того, Verset смогла бы заключать собственные, независимые сделки.

Хотя персонал Annapurna Interactive понимал, что подобные процессы занимают долгое время, в течение следующих месяцев многие засомневались в том, что Меган Эллисон действительно собирается дать компании независимость. Для начала, она вновь наняла ушедшего Гектора Санчеза, никого об этом не оповестив. А затем Annapurna заключила партнерское соглашение с Remedy Entertainment, в рамках которого издатель также собирался помочь с выпуском Control 2. Персонал узнал об этом, опять же, в последний момент.

На фоне этих событий, по словам источников, дискуссии о создании новой компании забуксовали, после чего, в августе, Annapurna официально положила конец планам. Якобы из-за того, что Гэри слишком долго не отвечал на просьбы предоставить обратную связь по черновикам юридических документов.

После этого терпение Annapurna Interactive лопнуло. Штат из 25 человек в полном составе покинул компанию, причем среди них были Гэри, Велла, Мэзи и Марс. Персонал издательства сократился до самой Эллисон, Санчеза и только что нанятого исполнительного директора по стратегии Пола Дойля.