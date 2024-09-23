Генри Кавилл похвалил Warhammer 40,000: Space Marine 2

Британский актёр Генри Кавилл — большой фанат вселенной Warhammer, о чём он не раз сообщал в интервью различным изданиям. Звезда «Ведьмака» и фильмов Гая Ричи просто не мог пройти мимо релиза Warhammer 40,000: Space Marine 2, вышедшей 9 сентября.

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Спустя две недели после релиза актёр опубликовал фото на своей странице в социальной сети, на котором он играет в проект. Артист похвалил сетевой режим с PvP и заявил, что не смог пройти одиночную кампанию на максимальном уровне сложности, потому что ему не хватило терпения.

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А если серьёзно, они неплохо справились, а? Я не смог пройти кампанию на сложности «Ангел Смерти» самостоятельно (у меня не хватило терпения пройти её самостоятельно!), но мне очень нравится! Обожаю PvP-режим и с нетерпением жду дальнейших обновлений. У него есть потенциал стать просто потрясающим! Дисклеймер: я ничего не знаю о разработке игр, поэтому мои мечты могут оказаться очень трудными для реализации!

Сейчас Кавилл также работает над экранизацией Warhammer 40,000. Amazon и Games Workshop готовят команду «элитных сценаристов», способных адаптировать историю по вселенной в виде фильма или сериала.