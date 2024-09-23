Продажи Frostpunk 2 уже превысили 350 тысяч копий

Создатели Frostpunk 2﻿ объявили, что продажи градостроительного симулятора выживания уже превысили 350 тысяч копий. Для этого игре потребовалось меньше недели.

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Также в 11 bit studios отметили, что полученные от продажи Frostpunk 2 доходы уже превысили расходы на разработку и маркетинг.

Разработчики благодарят всех за поддержку, добавляя, что продолжают улучшать игру, готовя новые фиксы и патчи, а также прислушиваясь к отзывам геймером.

Frostpunk 2 вышла 20 сентября на PS5, Xbox Series и PC, и с релизом разработчиков поздравили ведущие студии. Оценки критиков оказались выше первой части, а с обзором «Игромании» можно ознакомиться в ролике выше.