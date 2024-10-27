Советы по прохождению God of War Ragnarok на ПК

God of War Ragnarok наконец вышла и на ПК — спустя два года после релиза на PlayStation 4 и 5. Игра во многом похожа на предыдущую часть, но в ней достаточно новых нюансов, чтобы кое-где запутаться. Портал Polygon поделился советами по прохождению Ragnarok без спойлеров.

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Посмотрите пересказ сюжета первой части

В главном меню Ragnarok можно включить короткий двухминутный ролик, который излагает ключевые моменты оригинальной игры 2018 года. Можете даже не думать о нем. Видео смонтировано слишком специфическим образом и оставляет много вопросов, даже если вам кажется, что вы примерно помните сюжет. Лучше посмотрите нормальный пересказ где-нибудь на YouTube.

За пропущенными предметами можно вернуться

Ragnarok, как и предыдущая часть, немного метроидвания. По пути вам часто будут встречаться элементы окружения, которые явно скрывают за собой какой-то секрет, но у Кратоса нет нужного снаряжения, чтобы открыть путь. Не тратьте время на поиск несуществующего решения — просто идите дальше. Игра почти всегда дает возможность вернуться в прошлые локации, получив нужную экипировку.

Побочные пути ведут к коллекционным предметам

Ragnarok следует древнему закону видеоигровых развилок: если Атрей поворачивает налево к сюжетному заданию, то справа почти гарантированно будет какой-нибудь коллекционный предмет.

Телепортация восстанавливает здоровье

Мистические врата, при помощи которых в Ragnarok можно перемещаться между локациями, всегда восстанавливают запас здоровья и ярости. Кроме того, после смерти вы возродитесь недалеко от проигранной битвы с полным здоровьем. В некоторых случаях, если говорить о кое-каких затянутых битвах, есть смысл погибнуть в самом начале боя, чтобы начать его заново с полными ресурсами.

Каждое побочное задание стоит потраченного времени

Справедливости ради, да, часть дополнительных квестов в Ragnarok вписываются в категорию «подай-принеси». На каждое задание, развивающее персонажей и фундаментально меняющее мир, приходится три поручения по поиску коллекционной ерунды. Тем не менее, каждое задание стоит выполнить ради наград. Иногда они приносят редкие ресурсы, а иногда — новое оружие.

Два щита лучше одного

В начале игры можно выбрать один из двух щитов для Кратоса. Первый улучшает парирование, а второй надежнее защищает от атак и позволяет оглушать противников мощными ударами. Ragnarok представляет эту дилемму как выбор стартового покемона, но все далеко не так серьезно. Щит номер два можно получить, собрав достаточно ресурсов, и на это не потребуется слишком много времени.

Храните броню, но продавайте артефакты

В оригинальной God of War была довольно стандартная система снаряжения. Игрок получает экипировку, пользуется ей, пока она не устаревает, после чего продает задешево. В Ragnaro все чуть сложнее. Каждый комплект брони можно прокачивать, и их есть смысл хранить до конца игры ради специфических бонусов к характеристикам.

В то же время, не стесняйтесь продавать артефакты и прочие коллекционные предметы. Их необязательно хранить в инвентаре для того, чтобы игра учитывала мусор в статистике для заданий и достижений.