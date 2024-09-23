iPhone 16 Pro Max протестировали в играх консольного уровня

Apple заявила, что их новейший iPhone 16 Pro Max является лучшим мобильным игровым устройством среди конкурентов. YouTube-блогер MrMacRight решил это проверить, протестировав новинку в 10 ресурсоемких играх, которые являются портами с ПК и консолей.

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В игре Assassin's Creed Mirage смартфон показал стабильные 30 кадров в секунду (FPS) даже в самых нагруженных сценах, что является значительным улучшением по сравнению с прошлогодним iPhone 15 Pro. Подобный результат был получен и в игре Death Stranding, где iPhone 16 Pro Max также демонстрировал стабильные 30 FPS, в то время как iPhone 15 Pro не мог удержать этот показатель в сложных сценах.

Resident Evil 4 также показал стабильные 30 FPS, а также более детализированные волосы Леона Кеннеди. Важно отметить, что на прошлом поколении смартфонов просадки FPS были более заметны. В игре Resident Evil Village смартфон показал 40-60 FPS при выборе пресета «Производительность». В игре Resident Evil 7 смартфон показал уже 50-60 FPS с теми же настройками.

Warzone Mobile выдает 70 FPS на максимальном пресете графики. Alien Isolation является единственной AAA-игрой, которая выдает стабильные 60 FPS при разрешении 2097 на 967 пикселей без апскейла в режиме «Производительность».

Wreckfest выдает 60 FPS с 3x апскейлом в разрешении 2796 на 1290 точек. В режиме «Производительность» игра использует всего 1,3 ГБ памяти, а FPS не понижается даже в нагруженных сценах.

XCOM 2 Collection идет в 30 FPS в нативном разрешением, но иногда показывает просадки до 28-29 кадров в секунду. GTA: San Andreas из The Definitive Trilogy использует только 1,6 ГБ оперативной памяти, но все равно выдает не больше 30 FPS на максимальных настройках графики с двукратным апскейлом.