Моддер показал бои в реальном времени в Baldurʼs Gate 3

Моддер под ником tinybike задумал добавить в Baldur’s Gate III сражения в реальном времени с паузой.

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В настоящее время ему удалось в какой-то степени реализовать только одну часть плана — бои в реальном времени. Их демонстрацию можно посмотреть в ролике ниже. Сам автор подчёркивает, что проект ещё не доведён до ума и продолжает тестирование.

Все желающие могут найти прототип на GitHub, а новости по прогрессу в работе — на YouTube-канале tinybike.

Недавно мы рассказывали о моде для Baldurʼs Gate 3, который позволяет создавать свои кампании и редактировать уровни оригинала. Напомним, что игроки успели установить уже более миллиона модификаций через новый менеджер. Последний стал доступен с выходом седьмого крупного обновления.