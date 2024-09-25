5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Copycat

Сюжетное приключение о Дон: кошке, спасенной из приюта, но мечтающей о жизни на улице. Она совершенно не хочет становиться чьим-то питомцем… Пока не встречает милую старушку. Дон твердо намерена прожить остаток своих дней в качестве миролюбивой домашней кошки, но самозванец крадет ее место в доме. А игроку предстоит путешествие, наполненное размышлениями о семье, чувстве дома и одиночестве.

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Parking Garage Rally Circuit

Parking Garage Rally Circuit выглядит плохо, но в самом лучшем смысле слова. А по части механик — это гоночная аркада с акцентом на точность и освоение кропотливо продуманных трасс. Игра стилизована под Sega Saturn и, подобно многим другим ретро-гонкам, обладает абсолютно бешеным темпом.

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Toy Tactics

RTS о битвах игрушечных армий, состоящих из скелетов, самураев, римских легионеров и многих других солдатиков. А благодаря полностью симулированной физике наблюдать за проигрышными баталиями в Toy Tactics ничуть не скучнее, чем громить противника хитрой тактикой.

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Slackers — Carts of Glory

Carts of Glory — комедийная аркада о любителях тусовок, которые внезапно поняли, что пиво закончилось, и решили отправиться за ним самым непрактичным способом. А именно, наперегонки на магазинных тележках. Игрока ждут 16 уровней, полных абсурдных препятствий, и непростая физика управления — тележкам тяжело поворачивать на виражах.

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Voids Vigil

Caiys — плодовитый инди-разработчик с очень запоминающимся визуальным стилем. Создатель Skelly Selest и Straimium Immortaly в прошлом году уже выпустил проект, вдохновленный Vampire Survivors, но Voids Vigil — еще один взгляд на жанр. В Steam полно подобных игр, но выглядит они, мягко говоря, не очень. А игра Caiys, напротив, шикарно смотрится в живую.