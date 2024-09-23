Linkin Park исполнила гимн Worlds 2024 по League of Legends

Linkin Park продолжает гастролировать с концертами после своего возращения в сентябре этого года с новой вокалисткой. На концерте в Гамбурге группа исполнила гимн Worlds 2024 — главного чемпионата года по League of Legends.

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Приуроченная к турниру песня называется Heavy is the Crown («Тяжелая корона»). Ее студийная версия и анимационный клип выйдут 24 сентября в 20:00 по мск.

Вот как на гимн Worlds 2024 от Linkin Park отреагировали зрители на YouTube:

Черт возьми, уже два трека стали хитами. Это было здорово! Я с нетерпением жду выхода этого альбома.

Я был там! Лучшая атмосфера за все время!

Я думаю, что коллаборация Linkin Park и Riot произошла только потому, что друг позвал Майка Шиноду на презентацию Arcane в 2021 году.