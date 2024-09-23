Microsoft анонсирует портативный Xbox в 2026 году

Microsoft планирует к 2026 году выпустить новые продукты в рамках своего игрового бизнеса. В том числе, возможно, и портативную консоль Xbox.

© Ferra.ru

В интервью с Джоном Френдом, главой потребительских товаров Xbox, были упомянуты планы по празднованию 25-летия бренда в 2026 году.

Ожидается, что Microsoft отметит это событие с большим размахом. В том числе и анонсом «Xbox handheld», который будет конкурентом для устройств вроде Steam Deck.

Эта портативная новинка станет важной частью стратегии компании, которая в последние годы активно расширяет присутствие Xbox на других платформах, включая ПК и мобильные устройства.

Точные детали пока не раскрыты, но пока что дата празднования намечена на ноябрь 2026 года.