Крутые нововведения, старые проблемы. Первые впечатления от EA Sports FC 25

Очередная эволюция, а не революция.

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20 сентября в расширенном доступе вышла EA Sports FC 25 — новая часть симулятора футбола, пришедшая на замену серии FIFA. Покупатели максимального издания игры и подписчики сервиса EA Play отправились покорять футбольные вершины — в их числе оказалась и редакция «Чемпионата».

Мы провели в новинке уже больше 10 часов, сыграли несколько десятков матчей и готовы поделиться первыми впечатлениями от главной спортивной игры планеты.

Нововведения радуют, но технические проблемы на месте

При запуске EA Sports FC 25 на ПК многие пользователи тут же столкнулись с неприятной ошибкой: по какой-то причине кнопки геймпада от PlayStation и Xbox работали невпопад. Вместо продолжения на кнопку X игра предлагала нажимать Start, а R1 почему-то и вовсе сворачивала приложение на рабочий стол.

На помощь здесь пришёл наш гайд, который исправляет ошибку за несколько секунд. Однако первый запуск уже омрачился банальным багом, который явно можно было исправить ещё до релиза. Если ты ежегодно выпускаешь новую часть серии на единой технической базе, то твой продукт должен быть высочайшего качества.

В остальном новый футсим производит приятное впечатление: разработчики впервые за много лет обновили систему повторов, которая теперь называется Highlight Replay (Повтор лучших моментов). Прямо во время матча игроки могут не только посмотреть на случившееся с разных ракурсов, но и зайти в фоторежим, засняв красоты стадиона в максимально детализированном виде.

Как и в прошлой части серии, в EA Sports FC 25 есть российские комментаторы: Константин Генич и Георгий Черданцев. Авторы вновь использовали уже записанные реплики ведущих для FIFA 22 и FIFA 23.

Наконец, уже традиционной проблемой новой части футсима EA стали перегруженные серверы. В день запуска наплыв игроков оказался столь велик, что войти в сетевые режимы можно было с большим трудом — не говоря уже о матчах и полноценном взаимодействии с карточками в Ultimate Team.

В остальном EA Sports FC 25 работает относительно стабильно: разработчикам удалось избежать повторения ситуации с запуском прошлой части с не пускающим в игру античитом, вылетами и просадками частоты кадров в матчах.

Геймплей стал глубже, а режим Rush очень весёлый

Во время анонса EA Sports FC 25 разработчики делали особую ставку на режим Rush, где игроки играют в эдакий мини-футбол в формате «5 на 5». Каждый пользователь управляет своим футболистом, а на воротах стоит привычный бот-голкипер.

Так вот — это действительно очень весёлый режим, который куда глубже, чем казалось ранее. Из-за небольших размеров поля и новых правил офсайда ситуация в матче может кардинально измениться буквально за несколько секунд. Вы только что вели со счётом 3:0, как вдруг противники организовывают несколько отличных атак и сравнивают счёт — типичная ситуация в Rush.

Rush — это не только способ сыграть быстрый матч, но и некое обучение азам футбольных симуляторов. В режиме можно потренироваться в дриблинге и отработать выход один на один, раздавать пасы вразрез в стиле Кевина Де Брёйне и класть «пушки» в духе Криштиану Роналду. Разработчики обещают поддерживать режим новыми ивентами, поэтому уже через несколько месяцев он может эволюционировать в нечто большее.

В Rush есть один большой недостаток — незамолкающий комментатор. Даже если убавить громкость речи в настройках, латиноамериканский ведущий никуда не пропадает и продолжает выкрикивать фирменное «Гол-гол-гол-гол-гол» на весь стадион.

Что касается самого геймплея, то перед нами улучшенная версия EA Sports FC 24. Футболисты стали чуть отзывчивее и реалистичнее, пасы с неудобных позиций больше не идеальны, а к усиленным вратарям ещё нужно привыкнуть. Защитники ощущаются цепкими и уверенными в обороне, а нападающие кажутся слишком неуклюжими, но для полной уверенности нужно сыграть куда больше матчей за разных игроков.

Разнообразить геймплей также призвана система FC IQ — это набор тактик с навыками футболистов выполнять ту или иную роль на поле. Например, полузащитник «Фенербахче» Фред умеет играть плеймейкера, однако именно в формате бокс-ту-бокс он приносит наибольшую пользу команде. Подобные тактики есть даже у центральных защитников, которые могут не только обороняться, но и разыгрывать атаки.

По итогам нескольких матчей влияние FC IQ на игру чувствуется: спортсмены действительно двигаются на поле по-разному в зависимости от тактики.

EA Sports FC 25: стоит играть?

На данный момент новая часть футсима кажется эволюцией серии. Обновлённая система повторов, режим Rush и более реалистичный геймплей с тактиками FC IQ — всё это смотрится выигрышно на фоне EA Sports FC 24.

К сожалению, запуск омрачился техническими ошибками на ПК и перегруженными серверами. В Electronic Arts уже заявили, что знают об ошибках и планируют исправить их в ближайшие дни.

Релиз футсима состоится уже 27 сентября на ПК и консолях — мы проведём в игре ближайшую неделю, чтобы в полноценном обзоре рассказать о режиме карьеры и других важных нововведениях.