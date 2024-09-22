Россиян разочаровали полученные суммы за «тапанье хомяка»

«Тапавшие хомяка» россияне недовольны маленькими суммами, полученными за месяцы беспрерывных нажиманий, сообщает BFM.

Hamster Kombat распределил токены среди игроков. Курс можно увидеть на премаркете, сейчас он составляет около 1 цента, или 90 копеек. Средний пользователь за сотни часов игры заработал меньше 50 долларов.

Большая часть игроков получит 1,5–3 тысяч рублей. К примеру, один из россиян получил 2044 монеты. При обмене ему достанется около 1839 рублей.

Надежды на миллионы рухнули у многих, но некоторые пользователи узнали, что не заработали ничего и напрасно стучали по экранам, сообщает SHOT.

Владельцы Hamster Kombat заявили, что уличили ряд игроков в нечестных приемах( читерстве) и лишили их за это всех средств. При этом пользователи утверждают, что соблюдали все правила и активно приглашали в игру друзей.

В итоге уже есть россияне, которые обвинили игру Hamster Kombat в мошенничестве. Хотя есть и те, кто отнесся к ситуации с юмором. Они пишут, что не сомневались, что игроки «получат копейки» и реальность растворит мечты о «яхтах и самолетах».

Дата листинга токена HMSTR официально состоится 26 сентября. Ожидается, что этот airdrop станет одним из крупнейших в криптопространстве.