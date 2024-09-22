Расписание последнего дня ESL Pro League S20 по CS2 — NAVI против Eternal Fire в финале

Сегодня, 22 сентября, состоится финальный день топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

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В гранд-финале чемпионата столкнутся финалисты группы A — украинская Natus Vincere и турецкая Eternal Fire. В финале верхней сетки группового этапа «Рождённые побеждать» одолели команду из Турции со счётом 2:0. Решающая встреча пройдёт в формате «до трёх побед».

Расписание EPL S20 по CS2 на 22 сентября, воскресенье:

18:00. Гранд-финал, Natus Vincere (Украина) — Eternal Fire (Турция).

Стоит отметить, что Eternal Fire — это первый в истории Counter-Strike турецкий состав, которому удалось дойти до гранд-финала топ-ивента. Для NAVI же это будет уже пятый гранд-финал в 2024 году.

Международный чемпионат EPL S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках соревнования 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.