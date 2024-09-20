Создатели Civilization 7 представили Октавиана Августа в свежем трейлере лидеров

Вслед за царицей Древнего Египта Хатшепсут авторы Sid Meier’s Civilization VII представили трейлер Октавиана Августа.

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Этот лидер является первый императором Рима и основателем Римской империи, объединившей раздробленную республику от Северного моря до Египта. За время своего правления он добился единоличной власти, расширил границы империи, реформировал армию, ввёл новые налоги и положил начало императорскому культу.

Уникальная способность Октавиана Августа: «Высший Империй»/Imperium Maius — увеличивает производство в столице для каждого города; увеличивает золото для покупки зданий в городах; даёт возможность покупать здания культуры в городах.

Sid Meierʼs Civilization VII выходит 11 февраля 2025 года на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Ранее авторы игры подробнее рассказали о цикличности развития и системе кризисов, а также об игровой механике эпох.