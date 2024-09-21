Советы по прохождению Frostpunk 2

Frostpunk 2 во многом сложнее оригинальной игры: если в первой части нужно было беспокоиться о ресурсах и идеологии, то теперь к проблемам добавилась внутренняя политика города, добыча топлива, менеджмент колоний и многое другое. Портал PC Gamer поделился полезными советами по выживанию в ледяном пост-апокалипсисе.

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Делайте упор на логистику заранее

При строительстве первых районов города сразу расширяйте за границы города и ставьте логистические сооружения на старых станциях. Причем не на одной, а вообще на всех. Чем раньше вы расширите логистику и построите станции, тем больше разведчиков вы сможете отправлять в ледяные пустоши. Только там можно найти ключевые ресурсы, которые невозможно произвести в городе. К тому же, логистика позволит создать поселения для производства еды и ресурсов.

Размещайте районы грамотно и не забывайте о центрах

Из-за того, что строительство каждого района отнимает немало ресурсов, лучше сразу строить их так, чтобы максимизировать производительность. Например, районы, специализирующиеся на пище и ресурсах, должны покрывать как можно больше источников ресурсов. Жилые районы надо размещать в укрытых локациях, вроде разломов, или поближе к другим районам — ради тепла. Не стройте жилые помещения рядом с производственными, чтобы не снижать уровень жизни.

Помимо этого, стоит помнить о центрах. Игра впервые вводит эти здания в прологе, и, по сути, они представляют собой склады, снижающие требования к рабочей силе в прилегающих районах. Таким образом, правильное размещение центров способно освободить немало работников для других задач.

Периодически взимайте налоги с фракций

Помимо недостатка рабочей силы, штампы — одна из главных преград на пути развития города. Есть два способа добычи этой валюты: пассивный налог, на процент которого влияет торговля, и активный — он взимается отдельным действием. Сбор налогов можно проводить каждые 40 недель, и он немного ухудшает отношения со всеми фракциями. Тем не менее, сбор дает большое количество штампов, а задобрить недовольных горожан можно разными способами.

Потакайте проблемным фракциям, но не давайте им реальную власть

Улучшить отношения можно при помощи повестки: она вдвойне полезна для фракций, которые любят выдвигать непопулярные среди населения законы. Повестка позволяет фракции предложить инициативу на рассмотрение советом, но не обязывает ее принимать. Тем более что она наверняка и так не получит достаточно голосов. Обещания вынуждают принимать законы или изучать технологии, так что повестка — отличный инструмент, не требующий больших жертв.

Помните об экстренных заседаниях совета

Проблема с внутренней политикой города в том, что, рано или поздно, вы гарантированно наобещаете слишком много, и вам физически не хватит времени, чтобы сдержать все обещания. Если вы вдруг окажетесь в такой ситуации, помните, что можно собрать экстренное заседание совета в центральном районе. Оно ухудшит отношения, но позволит немедленно проголосовать за принятие закона, что помогает сдержать обещание.

Также остерегайтесь оппозиции, которая постоянно будет просить отклонить одни законы в пользу других. Если вы продолжите долго метаться между вариантами, то в итоге ничего не добьетесь. Лучше, чтобы фракции враждовали при новых законах, действительно полезных для города.

Не торопитесь в 3 главе

Без спойлеров, в 3 главе кампании игра даст возможность вернуться в локацию из первой части Frostpunk. Не торопитесь отправлять экспедицию. Запаситесь максимально возможным количеством ядер, изучите госпитали и подготовьте хороший запас ресурсов, а также позаботьтесь о том, чтобы фракции не были на грани бунта. Изучение автоматизированной рабочей силы тоже не помешает.