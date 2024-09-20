Неанонсированную Destiny Rising для смартфонов сравнили с Diablo Immortal

Анонимные нынешние и бывшие сотрудники Bungie поделились деталями о мобильной Destiny Rising. Это будущая игра, производство которой идёт уже несколько лет — её не собираются отменять, несмотря на внутренние проблемы студии.

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Большая часть работы над Destiny Rising была проделана китайской NetEase в рамках старой инвестиционной сделки с Bungie. Китайский издатель, если верить источникам, был недоволен тем, что создателей Destiny приобрела Sony. Сама Rising ориентируется на азиатский рынок и, возможно, даже не целится в существующую аудиторию серии. Ближайшей параллелью для Destiny Rising называют Diablo Immortal.

Destiny Rising позиционируется в качестве приквела к первой Destiny. Именно Bungie по большей части отвечала за создание сюжета мобильной игры, хотя не будет принимать активное участие в её маркетинге или развитии. Играбельными персонажами в Rising выступят созданные разработчиками герои, а не аватары игроков.

Игровой процесс покажется фанатам знакомым, но есть сообщения о важной отличительной черте — в Rising может быть вид от третьего лица. Источники слышали о присутствии в Destiny Rising PvE-миссий и даже рейдов, однако информации о возможном PvP-контенте нет.

Неизвестно, когда состоится полноценный анонс Destiny Rising. Сама Bungie сейчас трудится над шутером Marathon, который, если верить инсайдерам, будет продаваться за 40 долларов. А Destiny 2 ждёт продолжение поддержки, которое продлится как минимум ещё пару лет.