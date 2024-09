Sega анонсировала Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Sega анонсировала новую игру разработчиков из Ryu Ga Gotoku Studio — ролевой экшен Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Это спин-офф Like a Dragon: Infinite Wealth, в центре которого окажется Горо Мадзима. Он потерял память и решил стать морским пиратом. В ходе своих приключений герой соберёт команду, отыщет потерянные воспоминания и легендарные сокровища.

© Скриншот

Сопровождать Горо будет юнец Ноа. Вместе они оказались втянуты в конфликт из-за некоего сокровища, сторонами которого выступают преступники, современные пираты и другие негодяи. Во время прохождения можно находить новых друзей с уникальными способностями, которые станут частью корабля Мадзимы.

Отличительной чертой Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii станет собственный пиратский корабль. Его можно улучшать, чтобы бороздить открытое море и сражаться с другими кораблями в пушечных перестрелках. Нанесение достаточного урона по врагам откроет доступ к абордажу — тогда начнётся поединок в ближнем бою.

Разработчики поделились и кадрами игрового процесса в геймплейном трейлере. У игроков будет возможность использовать два вида атаки: «Бешеный пёс» и «Пират». Зрелищные комбо предложат захватывать врагов в воздухе и наносить точные и мощные удары. Пиратский стиль отличается использованием коротких мечей и различных уловок.

Предварительные заказы Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii уже начались. Помимо стандартного издания, можно приобрести Deluxe Edition — в комплект входят наборы костюмов и декора для корабля, члены команды, дополнительная песня караоке и не только. А бонусом за предзаказ станет член команды Итибан Касуга и костюмы для него — контент получится приобрести отдельно после выхода игры.

Релиз Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii состоится 28 февраля 2025 года на PC, PlayStation и Xbox. В Steam у новинки обещан русский текстовый перевод, а также выход 27 февраля.