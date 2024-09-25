Во что поиграть на Android и iOS, новинки сентября

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

© Steam

Machine Yearning — игра для тех, кто постоянно жалуется на CAPTCHA и прочие механизмы защиты от ботов, ведь в ней человеку нужно обхитрить ИИ! А точнее, проверить свою память на прочность и показать, что вы хорошо распознаете геометрические фигуры. Даже простые задачки не так-то легко решать по таймеру!

Мобильный порт El Paso, Elsewhere — безумно стильного шутера в духе Max Payne, где охотнику на вампиров предстоит убить графа… Простите, графиню Дракулу, пока она не довела до конца ритуал, который положит конец человечеству. Помимо прыжков в slow-mo и перестрелок против полчищ нечисти игрока ждет неожиданно трагическая история об обреченной любви, депрессии и разбитых сердцах. Макс Пэйн был бы доволен.

Маленькая, но довольно необычная головоломка, где нужно провести шестигранный кубик из точки А в точку Б. Нюанс в том, что к концу маршрута на кубике обязательно должна быть шестерка, и проложить путь нужно, не превышая максимум ходов. Dice Route предлагает более 100 уровней и возможность менять сложность в любой момент, чтобы не упираться в тупик слишком долго.

Solebound — игра о путешествиях, причем речь не о прогулках по виртуальному миру, а о реальности. По мере того, как вы наматываете шаги или километре на велосипеде, «туман войны» на карте Solebound развеивается, а вы прокачиваете характеристики персонажа и получаете различные награды.