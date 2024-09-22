Aurora анонсировала состав по Dota 2 с двумя русскоязычными игроками

Киберспортивный клуб Aurora представил обновлённый ростер по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

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К киберспортсменам Ануча Jabz Дживаронгу и Воравиту Q Мекчай присоединился филиппинский про-игрок Абед Abed Юсуп, ранее выступавший за Blacklist International, а также Айбек TA2000 Токаев из Казахстана и Олег kaori Медведок из Украины, последней командой которых была PSG Quest. Тренировать «Аврору» продолжит Ли SunBhie Чон Дже.

Состав Aurora по Dota 2:

Айбек TA2000 Токаев;

Абед Abed Юсуп;

Ануча Jabz Дживаронг;

Воравит Q Мекчай;

Олег kaori Медведок;

Ли SunBhie Чон Дже (тренер).

Что касается россиянина Глеба kiyotaka Зырянова, он не присоединился к активном ростеру Aurora, оставшись на позиции стримера клуба.