В EA Sports FC 25 есть российские комментаторы и русский язык

20 сентября стартовал расширенный доступ EA Sports FC 25 — нового футбольного симулятора от Electronic Arts. Миллионы геймеров по всему миру отправились бороздить футбольные просторы.

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Ещё до выхода стоял вопрос о российских комментаторах, ведь Electronic Arts ушла из России в 2022 году. Однако можем подтвердить, что в EA Sports FC 25 есть как русский язык, так и русские комментаторы: Константин Генич и Георгий Черданцев. Как и в прошлом году, разработчики использовали ранее записанные реплики ведущих для FIFA 22 и FIFA 23.

EA Sports FC 25 поступит в продажу 27 сентября на ПК и консолях. Сейчас игра доступна подписчикам EA Play и обладателям максимального издания футсима.