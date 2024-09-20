Kotaku рассказал об отставке геймдиректора Concord

Портал Kotaku раскрыл некоторые подробности внутренней «кухни» Firewalk Studios после провала её онлайнового шутера Concord.

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По данным журналистов, геймдиректор Concord Райан Эллис ушёл со своего поста на следующей неделе после того, как серверы игры официально закрылись. Он всё ещё остаётся в студии, но теперь занимается поддержкой.

Источники Kotaku говорят, что Эллис «глубоко верил» в саму Concord и в то, что она сможет объединить игроков, а провал проекта стал для него эмоциональным ударом.

Общее настроение в Firewalk Studios довольно негативное. Многие не верят в то, что Cocnord когда-нибудь вернётся — несмотря на то, что были озвучены планы на «определение наилучшего пути» для потенциального воскрешения игры в будущем.

Некоторые сотрудники считают, что студию отправят заниматься поддержкой других проектов PlayStation, кто-то считает, что грядут массовые увольнения, а кто-то — что Firewalk и вовсе закроют.

Как сообщают источники Kotaku, Firewalk Studios является одной из самых дорогих студий PlayStation по расчётам на одного сотрудника.

Многопользовательский геройский шутер Concord вышел 23 августа на PC и PS5, но был закрыт 6 сентября.