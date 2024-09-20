Kotaku рассказал об отставке геймдиректора Concord и настрое Firewalk после провала игры
Портал Kotaku раскрыл некоторые подробности внутренней «кухни» Firewalk Studios после провала её онлайнового шутера Concord.
По данным журналистов, геймдиректор Concord Райан Эллис ушёл со своего поста на следующей неделе после того, как серверы игры официально закрылись. Он всё ещё остаётся в студии, но теперь занимается поддержкой.
Источники Kotaku говорят, что Эллис «глубоко верил» в саму Concord и в то, что она сможет объединить игроков, а провал проекта стал для него эмоциональным ударом.
Общее настроение в Firewalk Studios довольно негативное. Многие не верят в то, что Cocnord когда-нибудь вернётся — несмотря на то, что были озвучены планы на «определение наилучшего пути» для потенциального воскрешения игры в будущем.
Некоторые сотрудники считают, что студию отправят заниматься поддержкой других проектов PlayStation, кто-то считает, что грядут массовые увольнения, а кто-то — что Firewalk и вовсе закроют.
Как сообщают источники Kotaku, Firewalk Studios является одной из самых дорогих студий PlayStation по расчётам на одного сотрудника.
Многопользовательский геройский шутер Concord вышел 23 августа на PC и PS5, но был закрыт 6 сентября.