«Менее захватывающим» ремастером PlayStation может оказаться Days Gone

Ходят слухи, что Sony скоро проведёт новую презентацию PlayStation State of Play. По данным инсайдера Джеффа Грабба, это произойдёт 24 сентября.

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А ещё на шоу якобы покажут ещё один ремастер, который, если верить Граббу, должен вызвать ещё меньше ажиотажа, чем Horizon Zero Dawn Remastered. Журналист портала VGC Джордан Миллер намекнул, что речь идёт о ремастере Days Gone.

В своём сообщение Миллер вспомнил недавнюю ситуацию с творческим директором и сценаристом Days Gone Джоном Гарвином, когда тот возмутился «неуместным» использованием главного героя игры в продвижении Astro Bot.

«Если он разозлился из-за использования его персонажа в Astro Bot, то от этого [ремастер] он просто сойдёт с ума», — Миллер прокомментировал слух о потенциальном новом ремастере PlayStation.

На замечание одного из пользователей о том, что Sony “вряд ли бы тратила ресурсы на ремастер Days Gone”, Миллер вновь намекнул на то, что это как раз-таки и произошло.

Джон Гарвин покинул Bend Studio в 2020 году, после чего открыто с критиковал руководство PlayStation и журналистов, которые в своё время не приняли Days Gone.

Сама Bend Studio официально дистанцировалась от заявлений Гарвина. Студия уже давно работает над новой игрой, которая может быть игрой-сервисом. А всплывающие слухи о сиквеле Days Gone она называет ложными надеждами.