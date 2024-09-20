Netflix представила тизер анимационного сериала Splinter Cell: Deathwatch

Ubisoft Film & Television и Netflix выпустили первый тизер анимационного сериала по Splinter Cell с подзаголовком Deathwatch. Роль Сэма Фишера играет Лив Шрайбер («Люди Икс: Начало. Росомаха»).

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О производстве мультсериала по Splinter Cell стало известно ещё в 2020 году. Режиссёрами проекта выступают Гийом Дусс («Миоз», продюсирование одного эпизода антологии «Любовь. Смерть. Роботы») и Фелисьен Кольме-Дааге (директор анимации «Вершина богов мультфильм»). Главный сценарист — Дерек Колстад, известный по «Джону Уику» и «Никто».

У Splinter Cell: Deathwatch выходит «скоро», но точную дату релиза пока не называли.