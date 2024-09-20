Netflix и авторы Cyberpunk 2077 выпустят еще один проект по игре

Netflix буквально завалил анонсами на прошедшей Geeked Weed. Одним из них стало объявление о новом сотрудничестве с CD Projekt RED. Оно будет связано с Cyberpunk 2077.

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Напомним, что плодом совместных усилий игровой студии и стримингового сервиса стало аниме Cyberpunk: Edgerunners («Киберпанк: Бегущие по краю»). Проект очень понравился критикам и зрителям, поэтому новое сотрудничество совсем не удивляет.

В тизере говорят, что «Найт Сити вернётся», и больше ничего.

Правда, никакими деталями будущего проекта не поделились, но пообещали сделать это «скоро».