Sony представила лимитированную коллекцию PlayStation

К тридцатой годовщине бренда PlayStation компания Sony представила лимитированную коллекцию игровых устройств.

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В нее вошли специальные версии PS5 Digital, PS5 Pro, PlayStation Portal и геймпадов DualSense и DualSense Edge.

Все девайсы оформлены в классической цветовой схеме, в которой выходила первая "Игровая станция" в 1994 году.

Предварительные заказы станут доступны для оформления с 26 сентября, старт продаж назначен на 21 ноября.

Цена коллекционок пока не разглашается.

Тираж юбилейных консолей PS5 Pro составит 12300 штук.