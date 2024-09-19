Экранизацию видеоигры Atomic Heart снимут в России

«Кинопоиск» начал съемки экранизации российской видеоигры Atomic Heart. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили на презентации, которую провел сервис.

Производство начнется в 2025 году. Сценаристом картины выступит Роман Кантор, который работал над созданием экранизации книги «Мастер и Маргарита» (2023) и сериала «Эпидемия» (2019). Фильм будут снимать совместно с создателями игры. На данный момент дата итогового релиза не уточняется, однако кинокартина должна будет выйти в прокат до 2029 года, передает РБК.

Сюжет шутера Atomic Heart происходит в альтернативном Советском Союзе 1950-х годов, в котором машины восстают и нападают на работников завода, где их создают. Главный герой майор Сергей Нечаев на протяжении игры пытается выяснить, почему роботы внезапно взбунтовались.

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