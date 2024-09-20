Драка привела к закрытию проекта по обзору компьютерных клубов

Проект по обзору киберспортивных клубов объявил о своём закрытии даже не успев начаться.

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Дело в том, что в первом же клубе случился инцидент - между блогером и киберспортсменом произошёл конфликт, повлёкший за собой драку.

Блогер делал обзор московского клуба IziPlay и в какой-то момент подошёл к одному из игроков и начал задавать вопросы. Не ясно, что именно спровоцировало игрока, но после игры он набросился на блогера. Рядом сидевшие посетители успели среагировать и разнять драчунов.

По информации, геймеру закрыли вход в клуб, а блогеру понадобилась помощь психолога. После этого компания CSGORUN заявила, что продолжать проект не планирует. Проект закрыли, не выпустив ни одного выпуска.

Почему эта ситуация повлияла на завершение всего проекта, не ясно.