Сэм Лейк потребовал жестокую расправу над своим героем в Alan Wake 2

Креативный директор Remedy Entertainment Сэм Лейк хитёр на выдумку, причём это касается даже смерти персонажей. Вот он и рассказал, что «вежливо» попросил остальных разработчиков Alan Wake 2 поменять одну из ключевых сцен. Далее последуют спойлеры.

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Лейк признался, что попросил сделать гораздо больше крови в сцене со смертью Алекса Кейси — героя, внешность которому подарил Сэм. В момент разработки она была не такой жестокой, но финальный вариант поклонники считают очень жутким.

«В первом эпизоде, когда Кейси умирал в переулке, крови почти не было. Поэтому я вежливо попросил добавить НАМНОГО больше крови», — рассказал Лейк.

Судя по всему, сам Сэм считает ситуацию забавной — к своему сообщению он даже прикрепил эмодзи ангела. Разработчик наверняка хотел добиться того, чтобы смерть Кейси вызвала у игроков гораздо больше эмоций, из-за чего и потребовал увеличить жестокость момента.

Сама Alan Wake 2 доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Прямо сейчас в Remedy Entertainment трудятся над вторым дополнением. Его композитор пообещал нечто «потрясающее», а менеджер по работе с сообществом обсудил патч для PS5 Pro.