Krafton уверена в желании фанатов увидеть сиквел Hi-Fi Rush

Krafton высказалась о покупке Tango Gameworks и прав на интеллектуальную собственность Hi-Fi Rush. Оказалось, что решение было принято в спешке, причём сделка была скорее творческой, нежели коммерческой: в Krafton хотели сохранить наследие разработчиков, а также поработать с талантливой командой.

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В Krafton посчитали, что игры Tango Gameworks не смогли добиться «большого успеха», однако полны креативных идей, которые заслуживают внимания. Компания также хочет сохранить как можно больше изначальных сотрудников студии, которые были обеспокоены внезапным закрытием — быстрое завершение сделки сведёт к минимуму перерыв в карьерах.

Переговоры о покупке прав на Hi-Fi Rush были проведены из-за желания фанатов увидеть продолжение. Krafton призналась, что Microsoft была открыта для продажи своей интеллектуальной собственности. Учитывая спешку, переговоры о покупке The Evil Within и Ghostwire: Tokyo не велись. Сама сделка сейчас находится на стадии согласования.

Покупка Tango Gameworks оказалось «не дорогой, но и не дешёвой» — точная сумма сделки не раскрывается. В первую очередь для Krafton была важна «значимость» приобретения.

После приобретения штат Tango Gameworks планируется расширить. Krafton уже привлекла более 50 сотрудников, которые изначально трудились в студии. Минимальным требованием для развития франшизы Hi-Fi Rush будет примерно 100 сотрудников, но с точным размером штата Krafton ещё не определилась.

Также Tango Gameworks придётся работать и над новыми проектами, поэтому число сотрудников может перевалить за сотню. В дальнейшем Krafton надеется приобрести ещё больше студий, похожих на авторов Hi-Fi Rush. Компания не боится идти на риски, стремясь к инновациям.

«Мы не могли приобрести Tango Gameworks, основываясь на их финансовых показателях, верно? Честно говоря, мы не думаем, что Hi-Fi Rush 2 принесет нам деньги. Но это часть нашей попытки. Мы должны продолжать пытаться [разрабатывать игры], принимая вызовы. Tango Gameworks — это творческая компания. Они хотят пробовать что-то новое, и мы хотим делать больше в этом направлении», — заявили в Krafton.

Судя по предположениям Krafton, оригинальная Hi-Fi Rush не смогла принести «существенной отдачи». Однако она принесла инновационные идеи и необычный геймплей. Компания не будет требовать от разработчиков несметных успехов — им нужно лишь окупить затраты на производство игры.