BioWare опиралась на опыт The Sims при разработке Dragon Age: The Veilguard

Геймдиректор Dragon Age: The Veilguard Коринн Буше в прошлом работала в Maxis над серией The Sims. И этот опыт оказался «бесценным» при доработке разных элементов новой DA.

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По словам Буше, прелесть The Sims заключается в широкой автономии, и это именно то, что хотят геймеры хотят видеть в RPG — то самое «чувство независимости, принятие решений, влияние на персонажей» и так далее.

BioWare также обращала взор в строну The Sims 4 во время создания редактора персонажей. Несмотря на то, что технологии и пользовательский интерфейс в этих играх довольно сильно различаются, их объединяют «довольно похожие цели и уроки», полученные разработчиками.

Maxis и The Sims, как отмечает Буше, хранит «огромную кладезь знаний на темы гендерной репрезентации и идентичности», а также решений «удивительного количества проблем, связанных с локализацией» в разных регионах (прим. — видимо, речь идёт о том, как эти все «репрезентации» переводить на разные языки).

Релиз Dragon Age: The Veilguard ожидается 31 октября на PC, PS5 и Xbox Series. Впечатления прессы и новый геймплей грядущей новинки должны появится сегодня-завтра.

Ранее творческий директор Dragon Age: The Veilguard Джон Эплер рассказал о том, как ему удалось протолкнуть в игру «возобновляемые перебранки».