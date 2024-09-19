Вышел трейлер нового игрового режима Fortnite с музыкой MF Doom

В сети появился трейлер нового режима игры Fortnite, посвященного вселенной Marvel. В качестве саундтрека к видео представлена композиция Trap Door (2008) покойного хип-хоп-музыканта MF Doom и продюсера Джека Уана.

© Звук

Обновление Day of Doom позволяет игрокам разделиться на две команды по 16 человек и сражаться на стороне Мстителей или приспешников злодея Доктора Дума. Режим появится в меню Fortnite 4 октября.

Трек MF Doom звучит в ролике, вероятно, потому, что Доктор Дум вдохновил артиста на создание его знаменитого образа с металлической маской и выбор псевдонима.

Ранее стало известно, что автобиографическая книга о загадочном рэпере The Chronicles Of DOOM: Unraveling Rap's Masked Iconoclast увидит свет 29 октября.