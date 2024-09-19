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Инсайдер рассказал о новой презентации PlayStation State of Play и ещё одном ремастере

Инсайдер и журналист Giant Bomb Джефф Грабб рассказал о том, что Sony может провести новую презентацию PlayStation State of Play уже на следующей неделе. «Почти наверняка» 24 сентября.

Инсайдер рассказал о новой презентации PlayStation и еще одном ремастере
© Скриншот

Стоит отметить, что инсайдерская информация Граба не имеет 100% кредита доверия, но именно он говорил о майской State of Play 2024, настаивая на её проведении до «победного конца».

Программа потенциальной сентябрьской State of Play может включать:

  • ремастер Horizon Zero Dawn, который ранее получил возрастной рейтинг в США для PC и PlayStation 5;
  • ещё один некий ремастер, который, по словам Грабба, «менее захватывающей» по сравнению с той же Horizon Zero Dawn Remastered;
  • Lego Horizon Adventures, которая может выйти 14 ноября;
  • Marathon, которую Bungie планирует продавать за 40 долларов.