Инсайдер рассказал о новой презентации PlayStation и еще одном ремастере

Инсайдер и журналист Giant Bomb Джефф Грабб рассказал о том, что Sony может провести новую презентацию PlayStation State of Play уже на следующей неделе. «Почти наверняка» 24 сентября.

© Скриншот

Стоит отметить, что инсайдерская информация Граба не имеет 100% кредита доверия, но именно он говорил о майской State of Play 2024, настаивая на её проведении до «победного конца».

Программа потенциальной сентябрьской State of Play может включать: