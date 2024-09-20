Игроки жалуются на технические проблемы в God of War Ragnarok на ПК

19 сентября God of War Ragnarok добралась до ПК — спустя почти два года после выхода на PS4 и PS5. Это уже очередной релиз бывшего эксклюзива PlayStation на компьютерах, однако в этот раз авторы порта из студии Jetpack Interactive не смогли избежать проблем.

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Так, по итогам более 1600 отзывов в Steam рейтинг игры находится в категории «Смешанные» и составляет 66%. Пользователи жалуются на неработающее управление с помощью мыши, массу технических проблем и требование привязать аккаунт PSN. Многие геймеры отметили, что с нетерпением ждали релиза, однако порт оказался куда хуже прошлых игр Sony на ПК. Кроме того, игра не запускается, если у видеокарты пользователя меньше 6 ГБ видеопамяти.

Что пишут игроки о God of War Ragnarok на ПК

В это невозможно играть, пока не перезагрузишь компьютер. Через 20-30 минут игры появляются звуковые артефакты, а с ними и падения FPS.

Игра требует PSN. Мышь не работает (не даёт управлять камерой). В прологе ловлю бесконечную загрузку. В текущем состоянии играть невозможно.

За два часа наигранного времени игра вылетела шесть раз.

Просто класс. Оказывается, игра которая выходила на PS4, не поддерживает RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти.

Sony пока не комментировала запуск God of War Ragnarok на ПК.