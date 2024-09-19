Nintendo подала в суд на создателей Palworld

Nintendo и The Pokemon Company обратились в Окружной суд Токио с иском против студии Pocketpair.

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Они обвиняют разработчика Palworld в том, что их игра «нарушает многочисленные патентные права» компаний (какие именно — в открытом заявлении не уточняют), хотят добиться «судебного запрета в отношении данного нарушения» и требуют возмещения ущерба.

И Nintendo, и The Pokemon Company уже предупреждали о намерении предпринять все необходимые действия по защите интеллектуальной собственности «Покемоны». Конкретно Palworld в своих заявлениях они не упоминали (до этого момента), но очевидно говорили именно о ней.

Pocketpair в свою очередь уверяла, что Palworld прошла всю необходимую юридическую экспертизу, а сами разработчики не собирались посягать ни на чью интеллектуальную собственность.

Palworld доступна на PC и Xbox Series, а скоро может состоятся анонс и версии для PS5. Игру не будут переводить на условно-бесплатную модель, при этом её вселенную хотят расширить с помощью новых направлений.