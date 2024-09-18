Создатели A Quiet Place: The Road Ahead рассказали про скрытность в геймплее

Создатели A Quiet Place: The Road Ahead поделились свежим дневником разработки. Если в прошлый раз они рассказали о работе со звуком, то теперь в центре внимания оказался скрытный геймплей — игрокам необходимо не привлекать к себе внимание, пробираясь мимо слепых пришельцев.

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Однако инопланетные чудовища чутко реагируют на любые звуки. В своих интересах предстоит пользоваться предметами окружения. Их можно бросить в сторону, самому спрятавшись в кустах или за коробками и проскользнув мимо. А ещё незаменимым помощником станет фонарик — он поможет ориентироваться в тёмных местах, чтобы игрок не создавал лишний шум.

Важный гаджет в арсенале — фонометр. Он измеряет уровень шума: один столбец отвечает за звуки, издаваемые игроком и его действиями, а второй показывает шумность окружения. Шумное окружение, вроде проточной воды из труб, поможет скрывать действия игрока — звуки будут заглушаться окружением. Так получится разбить окно, не привлекая внимание инопланетян.

Во время прохождения можно наткнуться на места, через которые не получится пройти бесшумно, например, рельсы. В этом случае поможет мешок с песком — его можно взять, чтобы прокладывать перед собой бесшумный путь. Иногда можно наткнуться на подсказки других выживших — они дадут понять, как обойти монстров. А ещё игроки встретят вещи, которыми можно временно оглушить пришельцев. В ролике показана громкая сигнализация.

Напомним, что релиз A Quiet Place: The Road Ahead намечен на 17 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Игру получится купить и в России, а также в ней будет русский текстовый перевод. Предзаказы уже открыты.