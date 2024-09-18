Трейлер дополнения Khaos Reigns для Mortal Kombat 1 показал кровавые битвы

Дополнение Khaos Reigns для Mortal Kombat 1 получило релизный трейлер. Ролик должен порадовать всех фанатов файтинга: получится увидеть не только отрывки из сюжетных сцен, но и кровавые фаталити. Заодно зрителям обещают начало «новой эры бойцов».

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Судя по наполнению DLC, разработчики не обманули. На выходе Khaos Reigns покупателям будут доступны Нуб Сайбот, Сайракс и Сектор. Каждому из этих бойцов посвящали индивидуальные трейлеры с демонстрацией приёмов и фаталити. В дальнейшем покупатели дополнения получат Призрачное лицо из «Крика», Т-1000 из второго «Терминатора», а также Конана-варвара.

Призрачному лицу в конце трейлера уделили особое внимание — видимо, он станет первым из бойцов, которые появятся после релиза Khaos Reigns. Поклонники в комментариях посчитали его фаталити крайне «сочным». Маньяк вместе со своим двойником атакуют жертву ножами, а после ехидно усмехаются.

В конце ролика зрителям предложили оформить предварительный заказ на дополнение Khaos Reigns. За это можно получить эксклюзивные скины для четырёх персонажей: Скорпиона, Саб-Зиро, Милины и Нуб Сайбота.

Дополнение Khaos Reigns для Mortal Kombat 1 станет доступно 24 сентября на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Напомним, что недавно цена на файтинг заметно снизилась. Вероятно, перед выходом крупного DLC разработчики захотели привлечь к игре новую аудиторию.