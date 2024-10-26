Почему музыка из игр может понравиться и не геймерам

Многие люди любят слушать фоном не только альбомы различных исполнителей, но и саундтреки из медиа — в том числе игр. И это гораздо более богатый мир, чем можно подумать со стороны. Портал howtogeek.com рассказал, почему игровая музыка заслуживает внимания, даже если вы не геймер.

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В игровой индустрии работают одни из лучших композиторов современности

Любители классической музыки иногда сетуют на то, что многие современные композиции пишутся для медиа, вроде фильмов и видеоигр. Немногие заказчики готовы заплатить за симфонический оркестр, и именно на таких подрядах преимущественно зарабатывают профессиональные композиторы.

Нюанс в том, что в игровой индустрии работают не только специалисты по классической музыке. Игровые композиторы зачастую крайне талантливы и креативны в самых разных жанрах. Так, саундтрек к Doom (2016) от Мика Гордона получился феноменально инновационным, а Кейити Окабе и его команда записали потрясающую музыку для Nier: Automata. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть Нобуо Уэмацу — легендарного композитора, написавшего множество треков для франшизы Final Fantasy.

Идеальная музыка для работы и отдыха

В отличие от большей части мейнстримной музыки, игровые саундтреки созданы для того, чтобы задавать определенное настроение и вызывать эмоции фоном, не отвлекая на себя слишком много внимания. А значит, они, как Lo-Fi и некоторые другие жанры, отлично подходят для работы, учебы или отдыха.

Широкое разнообразие каверов и интерпретаций

Игры собирают вокруг себя сплоченные сообщества фанатов, поэтому неудивительно, что музыканты любят брать оригинальные треки из видеоигр и писать собственные ремейки. Они могут быть каверами в различных жанрах и стилях, или же прямыми адаптациями для групп и оркестров. Игровая музыка вдохновила немало фанатского творчества, которое можно без труда отыскать на YouTube и Spotify.

Игровая музыка часто рассказывает истории

Даже если вы не знакомы с игрой, музыку из которой слушаете, по треку можно понять, что он рассказывает историю. По мотивам и переменам в саундтреке можно понять, что где-то происходит кульминация, мрачный момент, трагедия и так далее. Игровые композиторы обладают поразительным умением пробуждать эмоции с помощью звуков, и это ощущение дорогого стоит.

Игровая музыка поможет оценить игры по достоинству

Даже если вы не интересуетесь игровой индустрией в целом, саундтреки из игр помогут вам оценить творческий талант и старание тех, кто работают над играми. Игры — нечто большее, чем просто форма развлечения, и они требуют уникального сочетания творческих качеств. Может, после прослушивания музыки, вы и сами захотите приобщиться к играм.