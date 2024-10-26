Что такое homebrew софт и как прошивают игровые консоли

На консолях, в отличие от ПК, нельзя запускать любой софт. Некоторые программисты восприняли это как персональный вызов — и так появилось сообщество homebrew. Портал howtogeek.com рассказал, как энтузиасты прошивают игровые консоли.

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Что такое homebrew?

Термин homebrew можно перевести на русский язык как «домашний» или «доморощенный». А в игровых сообществах этим словом называют игры или приложения, написанные любителями, причем под определение homebrew подпадает практически все что угодно. От эмуляторов других платформ до простого софта или полноценных игр.

Как работает homebrew

Для того, чтобы создать программу для ПК или Mac, нужно просто сесть за компьютер и написать нужный код. Никто не помешает вам запустить собственный софт на своей системе или поделиться им с другими пользователями, которые тоже смогут запустить его. Именно благодаря этому в Сети существуют тысячи замечательных бесплатных или open source программ, созданных энтузиастами в свободное время.

А вот игровые консоли — закрытые системы, поэтому там разговор совсем другой. На них можно запустить только то, что позволяет производитель: так компании борются с пиратством. Из-за этого перед тем, как начинать разработку homebrew софта, консоль нужно «взломать». Иными словами, защитные меры, которые не разрешают запускать сторонний код, должны быть отключены или как-то обмануты.

На некоторых консолях защиту взламывают путем физических модификаций, на других — при помощи специально написанных прошивок. Разные платформы требуют разных методов. Например, на Xbox Series запустить homebrew — проще простого. Надо лишь зарегистрировать аккаунт разработчика и оплатить взнос, чтобы получить официальное благословение Microsoft.

Но разблокировка консоли — лишь первый шаг. Непосредственно разработка софта для платформы тоже может быть сложным мероприятием. Для этого нередко нужны т.н. «наборы разработчика»: специальные версии консолей, которые студии покупают за большие деньги. Наборы позволяют им написать и протестировать код прямо на конечном железе, что важно при создании игр, т.к. многие платформы имеют уникальные архитектуры со своими особенностями.

Нарушает ли homebrew закон

В отличие от пиратских копий видеоигр, homebrew программы технически не нарушают закон. Да, взлом защиты консоли может быть нелегальным, как и приложения, позволяющие запускать пиратские игры. Но сами по себе homebrew проекты не нарушают юридические нормы.

Гораздо большую угрозу представляют риски «железного» характера — от фатальной поломки консоли в результате установки непроверенного кода до перманентного бана от онлайн-сервисов. Несмотря на это, сообщество homebrew-моддеров всегда было многочисленным. Есть даже люди, которые покупают по две консоли: одну для игр, другую — специально для лабораторных экспериментов с homebrew.