Состоялся релиз Dead Rising Deluxe Remaster с русской озвучкой на ПК и консолях

На ПК и консолях состоялся релиз Dead Rising Deluxe Remaster — переиздания культового зомби-экшена от Capcom, который впервые вышел на Xbox 360 аж 18 лет назад.

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Пользователи Steam поставили ремастеру более 80% положительных отзывов, а журналисты выставили 83 балла из 100 на Metacritic, назвав Dead Rising Deluxe Remaster образцовым переизданием, от которого точно можно получить удовольствие.

К сожалению, игра недоступна в России, а также защищена Denuvo, поэтому нескоро появится на торрентах. При этом ремастер Dead Rising впервые получил озвучку на русском языке — у оригинальной игры ее не было.