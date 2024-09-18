Лукас и Спилберг участвовали в разработке игры про Индиану Джонса

Джордж Лукас и Стивен Спилберг участвовали в разработке игры про Индиану Джонса
Во время недавнего небольшого интервью изданию The Guardian создатели Indiana Jones and the Great Circle рассказали, что в разработке игры активно принимали участие Джордж Лукас и Стивен Спилберг.
Что конкретно они делали, авторы из MachineGames не раскрыли, но то, что их привлекли к разработке тайтла про Индиану Джонса, хороший знак. Вдобавок один из авторов рассказал, что фанаты Индианы точно оценят проект, поскольку он выполнен очень аутентично.
Я думаю, что людей удивит то, насколько аутентична эта игра. Если вы фанат Индианы Джонса, это точно то, что вам нужно.
Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря на Xbox Series и ПК. Весной 2025-го игра доберётся до PS5.