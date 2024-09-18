Большинство геймеров откажутся от покупки PS5 Pro

Обновленная модель PlayStation 5 Pro обещает высокую производительность и новые возможности, но многие геймеры считают, что цена почти в $700 слишком высока.

Согласно опросу портала IGN, лишь 10% из более чем 60 000 опрошенных готовы приобрести новую консоль Sony.

Большинство, а именно 68%, считают цену PS5 Pro завышенной и не планируют покупку. Еще 16.9% заявили, что у них уже есть мощный игровой ПК, а 5,2% пока сомневаются и предпочитают дождаться «ответки» от Xbox.

Игровое сообщество явно не готово к росту цен на консоли, которые всегда считались доступным способом войти в мир некстген-гейминга.

Согласно другому опросу, идеальной ценой для PS5 Pro геймеры видят отметку в $599. Однако Sony и некоторые разработчики считают, что $700 долларов — адекватная цена для такой мощной платформы.