На страничках игр в Steam появились ссылки на ВКонтакте и Telegram

Разработчики Valve обновили Steam, добавив новую функцию, которая позволяет разработчикам игр размещать ссылки на свои страницы в социальных сетях, в том числе во ВКонтакте» и Telegram.

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Об этом компания сообщила в своем официальном блоге, представив список изменений.

Нововведение уже привлекло внимание как крупных студий, так и независимых разработчиков. Они видят в этом способ расширить свою аудиторию и повысить узнаваемость своих проектов, особенно среди пользователей из России.

При этом добавление ссылок на соцсети пока что не является обязательным требованием для публикации игр в Steam. Однако такая возможность уже сейчас может стать приятным бонусом для игроков, которые смогут переходить на официальные русскоязычные страницы проектов.

Стоит отметить, что ранее ходили слухи о возможном уходе Steam из России из-за санкций США, но появление поддержки VK указывает на обратное.