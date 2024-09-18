NVIDIA откажется от производства RTX 4090 уже в ближайшее время

NVIDIA готовится прекратить производство своих флагманских видеокарт RTX 4090 и RTX 4090D в преддверии запуска следующего поколения.

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По сообщениям китайских источников, конец выпуска этих графических карт начнется в октябре, а дефицит на рынке ожидается уже в ноябре.

RTX 4090, вышедшая в октябре 2022 года, удерживала лидирующую позицию в мире гейминга почти два года. Однако NVIDIA планирует завершить ее жизненный цикл, чтобы освободить место для новой серии RTX 5090 и RTX 5090D.

Ожидается, что финал производства позволит партнерам NVIDIA снизить остатки высокопроизводительных видеокарт серии RTX 40ХХ и подготовиться к запуску нового поколения.

Отметим, что спрос на RTX 4090 и RTX 4090D остается высоким, несмотря на их цену. Ожидается, что после прекращения выпуска цена этих карт может еще больше вырасти из-за ограниченного предложения.

NVIDIA намерена постепенно распродавать запасы после ноября, пока на рынок не поступят RTX 5090 и RTX 5090D.