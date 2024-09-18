Российский клуб Team Empire намекнул на возвращение в киберспорт

Российский киберспортивный клуб Team Empire может возобновить свою деятельность. Информация об этом появилась в социальных сетях организации.

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Представители «Империи» опубликовали пост в честь 20-летия клуба, вспомнив о пути и ошибках организации, которые в итоге вынудили Team Empire покинуть киберспорт. Так, последние составы «Империи» были распущены в 2022 году.

Данный пост от лица Team Empire был завершён следующими словами: «Таков путь. Наш ещё не окончен!» Возможно, представители организации намекают на возвращение клуба в киберспорт. За всю историю «Империи» у организации были ростеры в таких дисциплинах, как Dota 2, Counter-Strike 2, VALORANT и PUBG.

Отдельно стоит отметить, что публикацию прокомментировал Александр StrangeR Соломонов, который работал в клубе в течение многих лет. В июле 2024 года специалист покинул киберспортивную организацию Virtus.pro, где он занимал позицию руководителя направления Dota 2.