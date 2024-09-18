Ubisoft хочет, чтобы ее сотрудники работали в офисе три дня в неделю

Удалёнка — один из популярных способов работы в современности. Однако у удалённого формата работы есть свои недостатки, о которых часто любят говорить.

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По данным издания VentureBeat, ссылающегося на письмо Ubisoft, компания попросила у сотрудников работать из офиса хотя бы три дня в неделю. По мнению компании, это поможет «повысить креативность и улучшить командные взаимодействия».

Ubisoft также отметила, что в её планах нет полного перехода на пятидневную рабочую неделю из офиса. Сотрудникам позволят работать по гибридному графику, совмещая удалёнку с посещением офиса в определённые дни недели.